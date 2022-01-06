محمد رمضان يسخر من عمرو أديب في فيديو جديد مستعينا بأحد أغانيه

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 02:57 مساءً - أعاد الفنان ” محمد رمضان ” السخرية من الإعلامي ” عمرو أديب ” من جديد بنشره لفيديو عبر حسابه على إنستجرام يتضمن مقطع من حلقة الإثنين الماضي من برنامج الحكاية الذي يقدمه الأخير .

وجاء في هذا المقطع مداخلة هاتفية للدكتور ” ماجد عثمان ” الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام ” بصيرة ” والذي قال فيه أن محمد رمضان هو أفضل ممثل في دراما 2021 .

واستعان محمد رمضان في خلفية الفيديو بأغنيته الجديدة ” متعودة ” كنوع من السخرية من عمرو أديب بسبب الخلافات الواقعة بينهما .

وكتب في تعليقه على الفيديو : ” الحمد لله زي كل سنة أفضل ممثل 2021 من الاستفتاء الرسمي لجمهورية مصر العربية .. استفتاء الشارع المصري (بصيرة) .. متعودة نشوفيني كل يوم ” .