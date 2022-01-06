تداول أنباء عن إنفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 02:57 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا حول إنفصال الفنان ” أحمد خالد صالح ” عن زوجته الفنانة ” هنادي مهنا ” .

وذلك بعد نشر هنادي مهنا لمنشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك جاء به : ” الحمد لله على كل شئ ” .. دون أن تكشف عن المقصود من ذلك لتثير الشكوك بين المتابعين حول إنفصالها .

ومن جانبه خرج والد هنادي مهنا الموسيقار ” هاني مهنا ” في تصريحات صحفية له لحسم الجدل حول هذا الأمر حيث نفى تلك الأخبار وأكد على أنها لا أساس لها من الصحة .

فقال : ” هي عندها شوية برد صغيرين لأنها خلصت تصوير إمبارح بالليل متأخر .. لكن هي بقت كويسة الحمد لله ومفيهاش أي حاجة ” .

وأعرب هاني مهنا عن استيائه من تداول الشائعات عن إبنته مطالبا بضرورة التأكد من الأخبار قبل نشرها وتوخي الحذر من أي أخبار غير صحيحة لما لها من آثار سلبية على أفراد عائلته .