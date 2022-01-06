شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى بعد تكريمه بمئوية المملكة الأردنية: الأردن شعب محب للفن والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرمت وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار النجم الكبير محمد صبحي خلال الاحتفال بمئوية المملكة الاردنية الذي أقيم بجامعة عمان الأهلية عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية ، وعقب تكريمه قال صبحي : أولا أنا سعيد جدا بهذا التكريم لأني عشقت الأردن من الخريطة ، فانا من مواليد عام 1948 فقد كنت اشعر بالذنب في أنني ولدت من هنا وسلبت فلسطين وقتها وعشت عمري فنيا مؤمن بهذه القضية.

وأضاف محمد صبحي : الأردن له مبادئ ثابتة لا تتغير وكنت دائما أقول انني عروبي وقومي ، ولو في زماننا هذا نتهم من هو عروبي وقومي بانه مختل ، فانا اكبر مختل في هذا الزمان ، فالاردن موقفها ثابت مع مصر ومع كل الدول العربية علي مر التاريخ ، وفي هذه الاحتفالية اقول ان من لا يعرف ماضيه لا يعيش حاضره ولا يبني مستقبله ومعني اننا نعي 100 عام لوطن فهذا دليل اننا نفخر بالاردن الان وسيفخر أحفادنا بالأردن كدولة عربية لم تمس شقيقة لها ولا تتخاذل في الوقوف بجانبها .

وقال أيضا : الأردن شعب محب للفن والثقافة ولمست هذا عندما يزور مصر أشقاء من الأردن فأجدهم في اجندتهم زيارة المسارح المصرية مع زيارة الاماكن الاثرية ، وأنا عرضت من قبل مسرحية في الاردن عام 1976، وهي مسرحية " علي بيه مظهر " وفوجئت بعدها عام 1977 بأنني معزوم في منزل اردني، ولانني صرحت في احد البرامج انني احب " المقلوبة " ظللت أكل مقلوبة منذ عام 1977 وحتي الآن ، فالشعب الاردني شعب جميل ومتذوق ودائم الحراك الثقافي وانا افخر بحاضر الاردن بعد مرور 100 عام ، ونحو مستقبل مشرق لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المئوية الثانية.

ويبدأ الفنان محمد صبحي عقب عودته من الأردن موسما جديدا من مسرحيته نجوم الظهر بداية من يوم 13 يناير ، والعرض كتبه ويقوم ببطولته وإخراجه النجم محمد صبحي وشاركه الكتابة أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.