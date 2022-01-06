شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي كولينز تكشف كيف دعمتها ساندرا بولوك وجوليا روبرتس فى مشوارها الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية ليلي كولينز،بطلة مسلسل " Emily in Paris" بعض التفاصيل عن مسيرتها المهنية في هوليوود، والدعم الذي تلقته من بعض أكبر النجوم في صناعة الفن، وعلى رأسهم جوليا روبرتس وساندرا بولوك، حيث أجرت ليلي حوارًا مع مجلة جلامور، وتحدثت ليلي كولينز عن علاقتها مع ساندرا بولوك وجوليا روبرتس، مشيرةً إلى الدعم الذي حصلت عليه منهما، قائلةً: "كان فيلمي الأول مع ساندرا بولوك، وقد ساعدتني خلال تلك التجربة"، أضافت ليلي كولينز، في إشارة إلى دورها في فيلم "The Blind Side" عام 2009، والتي نالت ساندرا بولوك جائزة أوسكار عن دورها فيه: "بقينا على اتصال، وهي إنسانة طيبة ورائعة".

وعن جوليا روبرتس فظهرت ليلي في فيلم "Mirror, Mirror" الذي يتناول قصة سنو وايت الخيالية، وقالت ليلي كولينز إن جوليا روبرتس مثل ساندرا بولوك تمامًا، من حيث شخصيتها الداعمة والمساعدة، مشيرةً أن جوليا روبرتس ساعدتها في فهم طبيعة التصوير والعمل، وأضافت ليلي كولينز أنها تستمتع بمسيرتها المهنية الآن، بعد أن أصبحت ممثلة مشهورة وذات خبرة، موضحةً أن لديها أصدقاء مقربين في المجال.