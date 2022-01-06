شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى ومنى زكى وأروى جودة ينعين مها أبو عوف:"أجدع إنسانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت كل من النجمات هند صبرى و منى زكى و أروى جودة، الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، التي رحلت عن حياتنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقالت هند صبرى، عبر حسابها على إنستجرام:" فقدنا اليوم فنانة وإنسانة عزيزة على قلبي جمعنا العمل معا في أربعة اعمال وربطتني بها وبعائلتها صداقة وطيدة رحم الله الفنانة مها ابو عوف وخالص العزاء للمخرجة مريم أبو عوف وباقي الأسرة".



هند صبرى

وكتبت منى زكى، على حسابها عبر إنستجرام:" خبر حزين .. مها أبوعوف من ألطف وأطيب الشخصيات اللي قابلتها .. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وادعو لها بالرحمة والمغفره".



منى زكى

وغردت أروى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"اينما تواجدتي تواجدت معك البهجة و القصص المضحكة و أن وجدتي أحد منا حزين لم تتأخري لمواساته و التخفيف عنه وداعاً يا ارق أم و اجدع انسانة الله يرحمك و يغفرلك يا رب و يجعل مثواكي الجنة اللهم الهم ابنها و اخواتها و كل من يحبها الصبر و السلوان إنا لله و إنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة".



أروى جودة

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث أن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.