شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة ينعى مها أبو عوف: اللهم ألهم أهلها الصبر والسلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى الهضبة عمرو دياب وفاة الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، وكتب عبر صفحته على تويتر قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة العزيزة مها أبو عوف، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

وتحرك جثمان الفنانة مها أبو عوف منذ قليل من المستشفى لآداء صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، ورصد ”الخليج 365” تحرك الجثمان فى بث مباشر، وكان أول الحاضرين الفنان أشرف زكى، والفنان أيمن عزب، والفنان منير مكرم إلى المسجد لتشييع الجثمان.

وكانت مها أبو عوف تعانى من المرض على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.