دنيا سمير غانم في جنازة مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور جنازة الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما حضر الجنازة الفنان منير مكرم، والفنان أيمن عزب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعدد من أقارب الفنانة الراحلة.

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

وللفنانة الراحلة عدد من الأعمال الهامة في مسيرتها الفنية ابرزها: "الصعلوك، المجنونة، حالة حب، الخواجة عبدالقادر، راجل وست ستات، أمير البحار، السندريلا" وغيرها من الأعمال