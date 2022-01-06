شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأيمن عزب ومنير مكرم أول الحضور لتشييع جثمان الفنانة مها أبو عوف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفنان أشرف زكى، والفنان أيمن عزب، والفنان منير مكرم إلى مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، استعداد لتأدية صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة مها أبو عوف قبل تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، حيث ينظروا وصول الجثمان إلى المسجد قادماً من أحد مستشفيات القاهرة الجديدة.

وتوفيت الفنانة مها أبو عوف مساء أمس الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

مها أبو عوف ابنة الفنان أحمد شفيق أبو عوف، الذي اتجه إلى الفن والموسيقى بعد أن أنهى عمله كضابط شرطة، ووالدتها من أصول تركية، وهي الأخت الأصغر للنجم الراحل عزت أبو عوف، وكونا معا بصحبة شقيقتهما فرقة غنائية أطلقوا عليها "فور ام" وقدموا من خلالها عددا من الأغنيات الشهيرة، من بينها "دبدوبة التخينة، ولا عاجبك كده ولا كده، مغنواتى"

وتزوجت مها أبو عوف 3 مرات، أولها كان من الموسيقار وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، عام 1981، إلا أن زواجهما انتهى بالعام ذاته، بسبب تعرضه لحادث تصادم شهير أنهى حياته، ويعتبر سبب موته لغزا يطارده الغموض والشائعات حتى الآن.