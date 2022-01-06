شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تنعى مها أبو عوف: موهبة فنية فريدة ستظل في قلوب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، التي رحلت عن حياتنا في في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن النجمة الراحلة مها أبو عوف، تميزت بموهبة فنية فريدة، ونجحت خلال مشوارها الفني في فرض موهبتها الفنية واختيار أدوارها بعناية، تؤهلها للبقاء في ذاكرة الفن وفي قلب وعقل الجمهور.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث أن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.