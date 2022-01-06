وفاة مها أبو عوف.. حكاية 15 سنة معاناة مع الحمل.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن.