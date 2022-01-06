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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مها أبو عوف.. حكاية 15 سنة معاناة مع الحمل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن.
فقدت جنينها بعد وفاة عمر خورشيد
سعت للحمل كثيرا وفشلت
سافرت للخارج للعلاج
طالبها الأطباء بنسيان الأمر ونصحوها بالتبنى
تعذبت كثيرا مع الحمل الكاذب
أصيبت بمرض خطير دفعها لإزالة 11 كيس من المبايض
رفضت إزالة الرحم فى أمريكا وعادت إلى مصر
فكرت في تبنى أطفال من من البوسنة والهرسك
ذات يوم شعرت بألم شديد واكتشفت أنها حامل
أصيبت بانهيار من الفرحة
طبيبها قال لعزت:
أختك علمتنى ماقولش لواحدة تفقد الأمل فى الخلفة