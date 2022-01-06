هند صبري ممثلة ومنتجة لأوّل مرّة.. عرض “البحث عن علا” بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة التونسية هند صبري، عن الموعد النهائي لعرض مسلسلها الجديد ” البحث عن علا”، مؤكدة أن الحلقة الأولى سيتم بثها عبر إحدى المنصات الإلكترونية يوم 3 فبراير المقبل.

وشوقت هند صبري جمهورها لتغير كبير سيحدث في شخصية علا التي ظهرت لأول مرة ضمن أحداث المسلسل الكوميدي الشهير “عايزة أتجوز”.

ونشرت هند الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل “البحث عن علا” عبر حسابها بموقع انستغرام، وعلقت قائلة: حياة علا عبد الصبور اتشقبلت تماما..يلا نبدأ مع علا من جديد في رحلة البحث عن علا..يعرض 3 فبراير.

يذكر أن مسلسل “البحث عن علا” من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين، منهم هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي.

وسبق ان شاركت هند صبري الجمهور، أول صور من الكواليس، عبر حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها قائلة: بعد غياب أكثر من ١٠ سنوات تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية البحث عن علا.. أخيراً أول صور من البحث عن علا!.

وتقدم الفنانة هند صبري الجزء الثاني من المسلسل ولكن بشكل مختلف، بداية من الاسم الذي تحول من “عايزة أتجوز”، إلى “البحث عن علا”، وظهر من كواليس استمرار النجمة سوسن بدر بدور والدتها، كما يظهر الفنان هاني عادل وهو أحد أزواجها المحتملين في الجزء الأول، إضافة إلى النجم خالد النبوي وهو الوحيد من ضيوف الشرف الذي تم الكشف عن تواجده.

يذكر أن هند صبري لا تخوض تجربة “البحث عن علا” كممثلة فقط، ولكنها تقدم تجربتها الأولى كمنتجة، حيث تم الإعلان عن المسلسل في شهر مايو من العام الماضي ضمن مبادرة من إحدى المنصات الرقمية لتقديم أعمال درامية للدفاع عن المرأة العربية، بالمشاركة كمنتج منفذ لمسلسل عربي سيعرض في نطاق عالمي.