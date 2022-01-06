ذا ويكند يثير الجدل مجددًا.. إطلالة صادمة على غلاف ألبومه الجديد Dawn FM

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي ذا ويكند جدلًا واسعًا على مواقع التواصل اليوم بعد أن كشف عن بوستر ألبومه الجديد Dawn FM، والذي من المقرر أن يتم طرحه يوم الجمعة 7 يناير. وقد بدا “ذا ويكند” في صورة غلاف الألبوم بشكل أكبر سناً، وكأنه يبلغ من العمر 70 عاماً.

وقد تفاعل الجمهور مع الصورة الغريبة على البوستر، وهو ما شوقهم لمحتوى الألبوم الجديد، وكذلك حمسهم لموعد طرح الألبوم والذي أعلن عنه فيما بعد على حسابه بانستغرام، ونشر صورة أعلن بها عن إطلاق الألبوم في 6 يناير من خلال إحدى منصات الاستماع والبث المباشر.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل حول الموضوعات وراء الألبوم حتى الآن، فقد تحدث “ذا ويكند” عن تلاعبه بالصورة في مقابلة حصرية مع Variety، وقال: “تنعكس أهمية ضمادات الرأس بأكملها على الثقافة السخيفة لمشاهير هوليوود والأشخاص الذين يتلاعبون بأنفسهم لأسباب سطحية لإرضائهم والتحقق من صحتهم”. وعندما سُئل عن سبب تعمده جعل وجهه غير جذاب بشكل متزايد أثناء الترويج لألبومه الجديد: “أفترض أنه يمكن أن تفهم أن كونك جذاباً ليس مهماً بالنسبة لي ولكن السرد مقنع”.

وقد سبق وشارك “ذا ويكند” برومو دعائي لألبومه عبر إنستغرام، استعان فيه بلمحات من ألبومه الأخير After Hours والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت صدوره في 2020. ومن المقرر أن يشاركه الألبوم قائمة طويلة من النجوم، أبرزهم “كوينسي جونز” “تايلر”، “ليل واين”، “سكاربورو” و”جيم كاري”.