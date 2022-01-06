وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف عن 65 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ثاني حالة وفاة بين الفنانين في مصر خلال الأسبوع الأول من عام 2022، توفيت مساء الأربعاء الفنانة المصرية مها ابو عوف في أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز الخامسة والستين، متأثرة بمضاعفات إصابتها بمرض السرطان، منذ فترة، حيث نقلت للمستشفي بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

ولدت مها أبو عوف في مدينة القاهرة في عام 1959، تخرجت من الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة (فور إم) في أواخر السبعينات، وقدموا مجموعة من الأغنيات التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، مثل ”الولاده” و دبدوبه التخينة” وغيرها.

وكانت الوحيدة بين شقيقاتها، التي استمرت بالعمل في السينما والتليفزيون، بعد تفكك الفرقة، حيث شاركت في مجموعة كبيرة من المسلسلات، مثل “فارس بلا جواد، و”أنا وهؤلاء” و”حضرة المتهم ابي”، و”يتربى في عزو”، و”راجل وست ستات”، كما شاركت في السينما في عدة أفلام منها، “المجنونة”، و”حالة حب”، و”معلش احنا بنتبهدل”، و”زي النهاردة”.

يذكر أن آخر أعمالها التليفزيونية، هو مسلسل، “الحرير المخملي”، الذي عرض مؤخرا، وهو من تأليف، أحمد أبو زيد توفيق، إخراج أحمد حسن، وشارك في بطولته أحمد وفيق، ومصطفي فهمي، وداليا مصطفى.