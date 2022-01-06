شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وحلا شيحة ورامي رضوان ينعون مها أبو عوف: السلام أمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي عدد كبير من المشاهير الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات، حيث كتب المطرب والنجم محمد فؤاد "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ببالغ الحزن و الأسى ننعي وفاة الأخت العزيزة الغالية مها أبو عوف.. التي كانت مثال حي للطيبة و الأخلاق والرقي..نسأل الله أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته..خالص تعازينا إلى اسرتها الغالية..و اسأل الله ان يلهمهم الصبروالسلوان"



محمد فؤاد

وكتبت الفنانة حلا شيحة من خلال الانستجرام الخاص بها " مها أبو عوف في رحمة الله انا لله و انا اليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمها و يغفر لها و يصبر اهلها علي رحيلها".



حلا شيحا

في حين كتبت أيضا الفنانة دنيا عبد العزيز عن الانستجرام "إنا لله وإنا اليه راجعون ، الفنانة مها أبوعوف في ذمة الله ، الدعاء لها بالرحمة ، وسلميلي على الغالين".



دينا عبد العزيز

أما الإعلامي رامي رضوان فكتب "لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون..وداعا الجميله مها أبو عوف والسلام أمانة لكل الحبايب خالص التعازي لأسرتها العزيزة نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة" .



رامي رضوان

وكتب الفنان محمود البزاوي علي الفيس بوك " ألف رحمة ونور علي الأستاذة مها ابو عوف..الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان".



محمود البزاوي

وكتبت الفنانة ناهد السباعي عبر الانستجرام " اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينها، اللهم احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين..مها ابو عوف"