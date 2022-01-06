شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات مؤثرة لإسعاد يونس فى رثاء مها أبو عوف: أصبحت الأيام ثقيلة فى ظل رحيل الأحباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إسعاد يونس، النجمة القديرة مها أبوعوف والذي وفاتها المنية منذ قليل في أحد المستشفيات، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت يونس من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وداعا صديقتي و حبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقي من العمر فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب".

وكانت الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، توفيت داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، وأصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

وتُشيع أسرة الفنانة الراحلة مها أبو عوف جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة مصر الجديدة.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.