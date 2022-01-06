إليكم حيل بسيطة لإزالة روائح الطهي من المنزل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

قد يؤدي طهي اللحوم والخضار والبطاطا المشوية إلى انتشار رائحة الطعام في المطبخ والغرف المجاورة. وشارك متابعو السيدة هينش حيلهم لإزالة روائح الطهي من المنزل على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.

واكتسبت السيدة هينش، واسمها الحقيقي صوفي هينشليف، شعبية بعد مشاركة نصائحها حول التنظيف على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها أكثر من 4.1 مليون متابع عبر “إنستغرام”.

وفي إحدى مجموعات معجبي السيدة هينش سألت إحدى مستخدمات “فايسبوك” تُسمّى ماري يونغ عن كيفية إزالة روائح الطعام من مطبخها، لتنهال عليها التعليقات والردود، وكان الرد الأكثر شيوعاً هو استخدام الليمون.

وقالت ريتا باكستر: “أستخدم قشور البرتقال أو الليمون والقرنفل وأضعها في قدر من الماء لتغلي، وتصبح رائحة المطبخ رائعة”. وكتبت إيفون كونولي: “قطّعي الليمون ووزّعي القطع حول المطبخ”.

وقالت تريسي بارسونز: “ضعي الليمون في الحوض والميكروويف وسيؤدي ذلك إلى تطهيرها وتحييد رائحة الطهي والحصول على رائحة منعشة وجميلة”. وقالت تريسي فورتشن: “اغلي قدرًا من الماء بالليمون في المطبخ”.

وتضمّنت الاقتراحات الأخرى فتح النوافذ واستخدام الزيوت العطرية والخل، وقالت ماري هودج: “قطّعي البصل إلى نصفين واتركيه طوال الليل”. وكتبت جولي سكارليت سميث: “ضعي طبقًا صغيرًا من الخل الأبيض طوال الليل للتخلص من الروائح الكريهة”.