ما صحة مقولة “حب من أول نظرة”؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - من المرجح أن يبالغ الرجال الذين يلقون نظرة قصيرة على امرأة في تقدير مدى جاذبيتها أكثر مما تفعله امرأة عندما تلمح رجلاً، بحسب دراسة جديدة.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عن “ديلي ميل”: عمل الباحثون، بقيادة جامعة مردوخ، في بيرث أستراليا، مع ما يقرب من 400 متطوعاً، وطلبوا منهم تقييم جاذبية الأشخاص من الجنس الآخر باستخدام صورة ضبابية، ثم صورة واضحة.

وأظهرت النتائج أنّ الرجال في المتوسط يبالغون في تقدير جاذبية المرأة، في حين أنّ النساء في المتوسط يقللن من جاذبية الرجال.

فكرة ‘الحب من النظرة الأولى’ شعبية في الأفلام والتلفزيون. وهي دائماً تنطوي على رجل يعشق امرأة من لمحة واحدة.

يبدو أنّ هذه الدراسة الجديدة تدعم هذه الفكرة، وتؤكد أنّ المفهوم لا يعمل عندما يتم عكس أدوار الجنسين.

شرع الفريق في التحقيق في كيفية موازنة الناس بين مخاطر أخطاء سوء التقدير هذه، والطرق المختلفة التي يتصرف بها الرجال والنساء كاستجابة.

لمعرفة بالضبط كيف ولماذا هذا هو الحال، استقطب خبراء من أستراليا وأماكن أخرى، متطوعين وطلبوا منهم تقييم جاذبية الأشخاص الذين لا يعرفونهم.

أولاً، طُلب منهم تقييمهم بناء على صورة ضبابية، حيث لم يتمكنوا من الحصول على رؤية واضحة لملامح وجوههم، ثم مرة أخرى من صورة واضحة.

عندما يكون لدى الأشخاص معلومات غير كاملة فقط عن شريك محتمل، يجب عليهم إجراء استنتاجات، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة في الحكم، وفقاً للفريق الذي يقف وراء الدراسة.

من خلال التوزيع العشوائي لترتيب العرض، فأحياناً تظهر للمشاركين صورة ضبابية أولاً، ثم في أوقات أخرى تظهر صورة واضحة، تمكن الباحثون من عزل تأثيرات عدم اليقين، التي تحدث عندما تم عرض الصور غير الواضحة فقط أولاً.

إنّ الأعمال السابقة على التحيز في الإدراك، بما في ذلك المبالغة لدى الرجال في تقدير مدى اهتمام المرأة بهم جنسياً، أكد على الاختلافات بين الجنسين.

هذه نتيجة مهمة، لكنّ التأثيرات الكمية الواسعة مثل هذه لا يمكن أن تميز بين قواعد القرار المتعددة للمرشحين، لأنّ العديد من الخوارزميات المختلفة قادرة على إنتاج نفس النتيجة.

إنّ الرجال، في المتوسط، يبالغون في إدراك جاذبية المرأة، في حين أنّ النساء، في المتوسط، يقللن من جاذبية الرجال.

ومع ذلك، تشير التحليلات الإضافية مبدئياً إلى أنّ الرجال يظهرون تحيزاً في تصور النساء غير الجذابات، والنساء يظهرن تحيزاً في تصور الرجال الجذابين.

وكتب المؤلفون: “لو لم نوجه انتباهاً صريحاً إلى الخوارزمية، لربما ظلت هذه السمات المحتملة للتحيزات غير معروفة.”

تثبت الدراسة مفهوم انحياز الانطباع الأول، لكنّ الفريق يقول أنّ هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم سبب وجود هذا التحيز في المقام الأول.