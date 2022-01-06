مصر.. تجميد حسابات مرتضى منصور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية مساء اليوم الأربعاء الحجز على الحسابات الشخصية للمستشار المصري مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأكد كمال شعيب المحامي بالنقد، ومحامي ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، في بيان له، الحكم الصادر ضد مرتضي منصور رئيس الأبيض الحالي، لصالح موكله ممدوح محمد فتحي عباس، في القضية رقم 365 لسنة 2020 تعويضات كلي شمال الجيزة، عن وقائع السب والقذف المرتكبة.

ويدور صراع قضائي شهدته أروقة المحاكم المصرية منذ عدة سنوات بين الرئيس السابق لنادي الزمالك ممدوح عباس والرئيس الحالي مرتضي منصور على خلفية اتهامات متبادلة بسوء إدارة النادي.