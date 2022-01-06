شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل: أولادى عايزنى أرجع لأبيهم مجدى الهوارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة عادل إن أبناءها طالبوها بالعودة لأبيهم المخرج مجدى الهوارى، خاصة بعد المواجهة الأخيرة بينهما فى أحد البرامج.

وأضافت غادة خلال لقاء بإحدى الفضائيات العربية أنها أخبرت أولادها أن علاقتها بأبيهم جيدة، وأن المستقبل لا أحد يعلم به. وتابعت أن كلام مجدى الهوارى دخل إلى قلبها وعقلها وجعلها تبكي فى نهاية الحلقة رغم كثرة محاولاتها للتماسك.

وتشارك النجمة غادة عادل في مسرحية "فى نص الليل" من بطولة حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

"فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.