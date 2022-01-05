شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "دايما عامر".. كريم عفيفى يبدأ تصوير "توبة" مع عمرو سعد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد ممثل مسرح مصر كريم عفيفى لبدء تصوير مشاهده فى مسلسل" توبة"، من بطولة عمرو سعد، نهاية الأسبوع المقبل، حيث انضم للمسلسل مؤخرا، والعمل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج أحمد صالح، ومن المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل.

وبدأ مؤخرا الفنان كريم عفيفى تصوير مشاهده فى مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفى شعبان، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهوارى، حيث يجرى صناع العمل التصوير حاليا فى الغردقة.

ويعرض لـ كريم عفيفي حاليا بالسينمات فيلم "المحكمة" ويشارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، غادة عادل،و تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ، فيلم "المحكمة"، بطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وجميلة عوض، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.