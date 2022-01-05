شكرا لقرائتكم خبر عن جانيت جاكسون تكشف كواليس أزمتها مع جاستين تيمبرليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزاح الستار يوم 28 يناير الجاري، عن الفيلم الوثائقي الجديد JANET، والذي يكشف الكثير من كواليس وأسرار جانيت جاكسون وشقيقها مايكل جاكسون وأسرتهما، كما تتحدث جاسكون عن والدها جو جاكسون والذي رحل عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.

ويشارك في الفيلم الكثير من النجوم ممن يدلون بشهادهم في حق جانيت جاكسون منهم ماريا كاري وآخرين، والفيلم يعرض في 28 يناير الساعة 8 مساءً علي شبكة A&E.

ويتناول الوثائقي موقف محرج تعرضت له جانيت جاكسون أثناء عرض مشترك بين الشوطين فى المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) عام 2004، حيث كان يشاركها المغني جاستين تمبرليك، عندما خلع تمبرليك جزءا من بذلة جاكسون خلال العرض مما أدى لكشف صدرها على المسرح.

وهو الموقف الذي دفع تمبرليك لتقديم اعتذارا لجانيت جاكسون، معتبرا نفسه أنه خذلها.