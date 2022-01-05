دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ هنا الزاهد في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة صديقتها الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها.

ونشرت دنيا، صورة لها مع هنا الزاهد، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد.. أتمنى لك سنة مليئة بالحب والنجاح".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد الفنية، مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "جوازة معفرتة" بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك أيضا في مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور.