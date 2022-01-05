أكرم حسني يبدأ تصوير "مكتوب عليا" بمشاركة عمرو عبدالجليل ‏

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بدأ فريق عمل مسلسل "مكتوب عليا" تصوير أحداثه بداية من أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن انتهى المنتج كريم أبو ذكرى من التعاقد مع المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني المقبل عبر إحدى شاشاتها، ويقوم ببطولة مسلسل "مكتوب عليا" النجم أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل وأيتن عامر.
وكان المخرج خالد الحلفاوي قد انتهى من معاينة أماكن التصوير خلال الفترة الماضية، كما استقر على باقي فريق عمل المسلسل، الذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، تعيد أكرم حسني للمنافسة مجددا في سباق رمضان الدرامي.
مسلسل "مكتوب عليا" قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي في ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاح كبير في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع المنتج كريم أبوذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".
ويشارك في مسلسل "مكتوب عليه" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر، نخبة من النجوم، أبرزهم حتى الآن، هنادي مهنى، محمد طعيمة، أسامة عبدالله، ولأول مره هلا رشدي ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة لبيب.
وكشف المنتج كريم أبوذكري في تصريحات صحفية، أنه يجهز للمسلسل منذ ما يقرب من عام، موضحا أنه يسعى دائما لتقديم محتوى جاذب وقوي للمشاهدين، وهو ما يجعله يحصل على وقت أطول في التجهيزات لأي عمل فني يقدمه للجمهور، كما أبدى سعادته بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي للمره الثالثة دراميا، مؤكدا أنه يعتبره "تميمة حظ" لنجاح أعماله، خاصة أن لديه رؤية فنية مميزة في الأعمال الكوميدية، وقدرات عالية في استغلال الصورة والملابس وكل التفاصيل في الكوميديا اتي يقدمها، كما أكد على سعادته بالتعاون الثاني مع أكرم حسني، بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل "الوصية"، مشيرا أن أكرم حسني لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وإصرار دائم على تقديم الأفضل للجمهور.