بعد رحيله.. صلاح عبدالله: "حلمت بحضن أحمد الحجار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، عن رؤيته للفنان الراحل أحمد الحجار في المنام، وذلك بعد رحيله عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 65 عاما.

ونشر صلاح، صورة له مع أحمد الحجار، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "العادي بتاعي إني ما بفهمش أحلامي، ولما بصحى من النوم بحاول أفتكر أنا حلمت بإيه، ما بعرفش.. لكن قسمًا بالله إمبارح حلمت إني بحضن أحمد الحجار بوضوح.. إدعوا للغالي أخو الغالي".

وكان الفنان منير مكرم، أوضح لـ"الخليج 365"، أن عزاء الفنان أحمد الحجار، يقام مساء يوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية.

وأقيمت ظهر اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان الفنان أحمد الحجار، في مسجد السيدة نفيسة، بحضور الفنان منير مكرم، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان أحمد عبد العزيز، نقيب الممثلين أشرف زكي، المطرب محمد محسن، الموسيقار هاني مهنا، الإعلامي محمود سعد، وغيرهم.

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية "عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.