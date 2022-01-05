نجوى كرم توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على توجيه رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وكتبت "نجوى" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "معالي المستشار، نتمنالك الشفاء العاجل، وإن شاء الله هذه السنة الجديدة.. تقدملك إكليل صحة يكلل جبينك كل العمر".

وطمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لكل من سأل عنه.

ويجري تركي آل الشيخ، عملية جراحية في الرابع من يناير الجاري، بمستشفى New York Presbyterian Hospital في نيويورك.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 21 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021 بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.