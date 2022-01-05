بعد 3 سنوات من المواعدة.. ترامب جونيور يودع العزوبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

ذكرت مجلة “بيبول” أن دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصديقته كيمبرلي غيلفويل اللذين يتواعدان منذ عام 2018، قررا الزواج.

وحسب المصادر فإن ترامب جونيور (44 عاما) وغيلفويل (52 عاما) أعلنا خطوبتهما وأن كيم ترتدي خاتم الخطوبة وكلاهما متحمس جدا للخطوة الجديدة. لكن من غير الواضح متى عقدت الخطوبة، ولم يتم تحديد موعد للزفاف.

ونشرت غيلفويل قبل أيام صورة عبر حسابها على “انستغرام” ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم كبير من الألماس، وألمحت فيها إلى خطوبتهما. وكتبت إلى جانب الصورة: “الليلة كانت مميزة للغاية للاحتفال بعيد ميلاد دونالد ترامب جونيور.. دون، أنت قوي وذكي وشجاع ومضحك وحب حياتي. لا أطيق الانتظار لقضاء بقية حياتنا معا.. أحبك”.

يذكر أن غيلفويل، المذيعة السابعة في قناة “فوكس نيوز”، بدأت تواعد ترامب جونيور، في نفس الفترة التي تقدمت فيها زوجته السابقة، فانيسا، بطلب طلاق في مارس 2018.