شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: حلمت امبارح إنى بحضن أحمد الحجار .. ادعوا للغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الفنان القدير صلاح عبد الله، يعيش لحظات حزينة منذ وفاة الفنان والموسيقار أحمد الحجار، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، وشيعت جنازته اليوم، مشيرا إلى أنه رأى الحجار فى منامه ليلة أمس، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على انستجرام: "العادى بتاعى إنى مابفهمش أحلامى ولما بصحى من النوم بحاول أفتكر أنا حلمت بإيه مابعرفش، لكن قسماً بالله امبارح حلمت إنى بحضن أحمد الحجار بوضوح، ادعوا للغالى أخو الغالى".



صلاح عبد الله

ويتلقى الفنان على الحجار، عزاء شقيقه الراحل أحمد الحجار، غداً الخميس بعد صلاة المغرب فى مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعدما شيعت جنازته بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة فى منطقة الاباجية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والمطربين الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار فى هذه اللحظات.

وشارك فى تشييع جنازة الراحل أحمد الحجار، أحمد عبد العزيز، والفنان أشرف زكى والإعلامى محمود سعد، المطرب محمد محسن، الفنان جمال عبد الناصر وزوجته، منير مكرم، المخرج أشرف فايق والمخرج وحيد مخيمر والشاعر محمد بهجت وإبراهيم عبد الفتاح، وغيرهم.