شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى فى ذكرى رحيل ممدوح عبد العليم: سيرته الطيبة وأثره الجميل باقيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، الذكرى السادسة لرحيل الفنان ممدوح عبد العليم، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 5 يناير من عام 2016، مؤكدة أن سيرته الطيبة وأثره مازالا باقيين، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت منى، عبر حسابها على انستجرام: "النهاردة يكون ست سنوات مرت على رحيل الفنان الجميل المحترم ممدوح عبد العليم، لكن سيرته الطيبة وأثره الجميل باقٍ، ربنا يجعله فى ميزان حسناته ويتنزل عليه بالرحمة والمغفرة يا رب".

وتحل اليوم ذكرى رحيل النجم ممدوح عبد العليم، الذى رحل عن عالمنا فى 5 يناير 2016، تاركا أعماله التى تزيد عن 60 عملا سينمائيا ومسلسلا تليفزيونيا، فنان تنوعت أدواره التى أجادها باحترافية كبيرة، فسكن قلوب الجماهير المصرية والعربية، ولد فى 10 نوفمبر 1956 جسد عشرات الأدوار الفنية باقتدار، وكان شغوفا بالفن وعشقه للتمثيل لم يثنيه عن المواظبة على الدراسة والتركيز فيها، فحصل ممدوح على درجة البكالوريوس فى مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

قدم مشوارا مليئا بالمحطات الهامة خلال مسيرة فنية كبيرة، قدم فيها العديد من الأدوار التى صارت بمثابة علامات مميزة للفنان الراحل الذى لعب فيها كافة الألوان ما بين التراجيدى والكوميدى وغيرها من الأدوار، شارك للمرة الأولى خلال فترة طفولته من خلال مسلسل (الجنة العذراء) فى عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش.