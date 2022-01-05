شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعتذر عن مسلسل "محامى نفسه" وتستعد لـ "الرواية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة شيرى عادل عن بطولة مسلسل "محامى نفسه" المكون من 10 حلقات منفصلة متصلة، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته إدوارد، منة فضالى، كريم أبو زيد وإخراج أسد فولادكار، حيث رشحها القائمون على العمل للمشاركة فيه، إلا أن ارتباطها بأعمال أخرى جعلها تعتذر.

وتستعد شيرى عادل لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان "الرواية" من 10 حلقات أيضاً للعرض على أحد المنصات الرقمية أيضا، ويشارك في بطولته أحمد فهمى، محمود عبد المغنى، أيتن عامر وإخراج أمير شوقى، وتجسد شيرى خلال أحداث العمل شخصية "فريدة" التى تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن المتورط في جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض مسرحى.



شيرى عادل تتعاقد على مسلسل الرواية

ويعرض لـ شيرى عادل حالياً على احدى القنوات الفضائية، مسلسل "أيام" الذى تتقاسم بطولته مع حورية فرغلى، وتظهر بدور فتاة شعبية للمرة الأولى اذ تجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.