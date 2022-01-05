بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 21 دقيقة مضت التعليقات على بين الحب والهجر.. ماجد المهندس يطرح ألبومه الجديد “مشتاقلك” مغلقة

متابعة بتجــرد: استهل برنس الغناء العربي، النجم ماجد المهندس، عام 2022، بطرح “ميني ألبوم” جديد بعنوان “مشتاقلك”، تعاون خلاله مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي، في هدية لجمهوره ومحبيه في بداية العام الجديد.

ويضم “الميني ألبوم” 4 أغنيات، هي: “مشتاقلك، ويا هلا ومرحبا، ولو سأل، ومنبعد ونقسى”، واختار منها أغنية “مشتاقلك”، ليصورها على طريقة الفيديو كليب.

وأغنية “مشتاقلك” صورها ماجد المهندس على متن يخت فاخر وسط البحر، وعبر خلالها عن اشتياقه إلى محبوبته التي يبدو أنها لا تشعر بما يكن لها من حب واشتياق في قلبه، معترفاً بفشله في محاولات نسيانها، لأنه يراها في كل الصور والمرايا.

وتقول كلمات الأغنية: “قد ايش أنا مشتاق لك.. ليتك شعرت.. كثر المطر كبر السماء قد البحر.. شفني بعد ما غبت عني كيف صرت غصنٍ ذبل من طول صدك والهجر.. حاولت أنسى بس عيبي ما قدرت.. أشوفك ابكل المرايا والصور.. تركتني ما قلت آسف واعتذرت.. إلين ذبلت كل أحلام العمر وقفت في مفرق دروبك لين حرت واشوفك بكل الوجوه اللي تمر”.

وتلك الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع أحمد صالح، ومكس وماستر جاسم محمد، وكورال نهمه قروب، ورؤية وإشراف موسيقي نواف عبدالله، وستايلست محمد عيد، وإشراف عام فائق حسن، وإخراج بسام الترك.

وحملت الأغنية الثانية في الألبوم اسم “يا هلا ويا مرحب”، وهي رومانسية تتضمن موسيقى مبهجة، يرحب فيها بمحبوبته التي وصفها “بغرامه الأول”، والذي يبدو أنه التقى بها أخيراً بعد غياب طويل.

وتقول كلمات الأغنية: “يا هلا ويا مرحبا بجيـتك وبحبك وبگلبك وبشكلك.. ياعمري وحبيبي وكل هلي.. يا هلا ويا مرحبا بعشگـك وبوجهك وحلوووك ومرك يالحبك أبد ماينتهي.. ياهلا ويامرحبا بسحرك وبعطرك وطولك وبشعرك يالحضرت جمالك عالمي.. ياهلا وكل الهلا بحسنك ورسمك وصوتك وأسمك جديدي انت وغرامي الاولي”.

وهذه الأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، وإشراف عام فائق حسن.

ولم يخلُ ألبوم ماجد المهندس من أغنية حزينة مؤثرة، حملت اسم “لو سأل”، حيث خاطب فيها محبوبته بعد الفراق والهجر، وطالبها بعدم إخبار أحد بأنهما افترقا، عندما يسألونها عنه، وأن تراعي شعوره من أجل الحب الذي جمعهما سابقاً.

وتقول كلمات الأغنية: “لو سأل عني كثير الناس ويني.. قلهم سافر ولا تقول افترقنا.. قلهم موجود في قلبي وعيني.. راعي شعوري لجل حبً جمعنا.. قلهم هذا هواي قلهم لسه معاي قلهم اني حبيبك وانك تدور رضاي”، وهي من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان محمد بودله، وتوزيع حسام كامل.

والأغنية الأخيرة للنجم ماجد المهندس، حملت اسم “منبعد ومنقسى”، وفيها وصف شعوره عندما يحدث بينه وبين محبوبته بعض المشكلات فيبتعدان، حيث عبر عن عدم مقدرتهما على تحمل الفراق والبعد حيث يعودان مجدداً إلى بعضهما، واعداً إياها بعدم البعد عنها مرة أخرى.

وتقول كلمات الأغنية: “منبعد ومنقسى ومنجرب ننسى ومنحلف انو مش ممكن نرجع.. ومامنترك مطرح الا ومنجرح ومنبطل نفهم ع بعض ونسمع.. لكن وجعنا يرجع يجمعنا مثل كانو مابعدنا.. لا في جرح ولا في بعد ممكن يبعدنا عن بعض مافي غير الموت بيبعدنا”، والأغنية من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع بلال الزين.