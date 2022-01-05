بلقيس تبكي في برومو أغنيتها الجديدة “توحشتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة بلقيس فتحي نشاطها الفني مع بداية عام 2022، إذ أعلنت في الساعات الماضية عن استدادها لطرح اغنية جديدة من ألبومها “حالة جديدة” والذي كانت قد بدأت بإصدار أغنياته في العام الماضي.

وكشفت بلقيس عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” عن البرومو التشويقي للأغنية الجديدة التي ستحمل اسم “توحشتك”. وظهرت بلقيس في مقطع من فيديو كليب الأغنية وهي تضع يدها على خدها، وتبكي حيث تنهمر الدموع من عينها، ثم تسحب رسالة، يبدو أنها احتفظت بها لفترة طويلة في كتاب خاص بها، على خلفية وجود قصة وراءها، ما يشير إلى أن الأغنية تدور حول قصة رومانسية حزينة.

وكشفت بلقيس أن طرح الأغنية سيكون يوم غد الخمس 6 يناير، وسط تفاعل كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ توقع البعض أن تكون الأغنية باللهجة المغربية، كما وعدت من قبل.

يذكر ان مقطع الفيديو الذي نشرته بلقيس نال أكثر من نصف مليون مشاهدة وحوالي 40 ألف إعجاب على حسابها في “إنستغرام”.