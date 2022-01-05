أدهم نابلسي في ظهور جديد مع الشيخ أحمد العمري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت في الساعات الماضية صورة للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي برفقة الشيخ أحمد العمري في أحد المساجد في العاصمة الأردنية عمان.

ويأتي ظهور نابلسي مع الشيخ العمري بعد انتشار فيديو له من داخل المسجد وهو يؤدّي الصلاة، وذلك بعد الضجّة العارمة التي أثارها بعد إعلان اعتزاله الفن.

يُذكر أن أدهم نابلسي وبعد إعلان اعتزاله، حذف أغنياته عن قناته في “يوتيوب”، الأمر الذي دفع ببعض المغرّدين إلى إطلاق حملة ضدّه تدعو للاستماع لأغنياته لتحميله ذنوباً، بحسب زعمهم، وذلك ردّاً على تصريحاته التي قال فيها إنّ الفن لا يرضي الله.