كيم كارداشيان تلغي متابعة مايلي سايرس على “انستغرام”.. تغزلت بحبيبها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعة المغنية الشهيرة مايلي سايرس من على حسابها في موقع “انستغرام” بعد تعليق مايلي الجريء على صورة جمعتها بحبيب كيم، بيت ديفيدسون للترويج لإستعراضهما عشية رأس السنة.

ولاحظ محبو مايلي سايرس سريعًا الأمر، إذ نشرت صفحة “Miley Cyrus Edition” منشوراً مفاده أن كيم كارداشيان لم تعد تتابع مايلي على “انستغرام”، علماً أنها كانت تتابعها في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وشكّل تصرف كيم كارداشيان صدمة لدى الجمهور خاصةً أن مايلي لا تزال تتابعها حتى الساعة.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر وتكهنوا أن يكون السبب غيرة كيم من سايرس، خصوصاً بعد نشر الأخيرة صوراً لها ولبيت ديفيدسون على تطبيق “انستغرام” والتغزل به وظهورهما معاً في حلقة جيمي فالون للترويج لعرض ليلة رأس السنة المميز الذي جمعهما.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة “الديلي ميل” عن سفر كارداشيان مع ديفيدسون لإكمال قصة حبهما على شواطئ جزر الباهاماس، إذ التقطت عدسات الكاميرا صوراً لهما بينما يستقلان طائرة خاصة في بداية الأسبوع الحالي.