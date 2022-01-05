شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: اللى ابتزنى بصورة سجنته.. وكنت هنصح بسنت خالد لو كانت عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت النجمة إلهام شاهين ذكرياتها مع الجماعة الإرهابية، وبالتحديد مع عبد الله بدر، والذى ركب لها صورة على جسد سيدة أجنبية عارية، وخرج بها للرأى العام، ليضلل الجمهور بأنها صور الفنانة الكبيرة.

وقالت إلهام شاهين لـ"الخليج 365":" بالسنبة لي اللى عمل معايا كدة سجنته وخد جزاءه، والفتاة بسنت خالد ضحية ابتزاز فبركة الصور، الله يرحمها لو كانت عايشة كنت هنصحها، وكنت هقويها، لكن للأسف توفيت، ربنا يرحمها".

وكانت مديرية أمن الغربية تمكنت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، عن تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ابراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت بيانًا بشأن التحقيقات بواقعة ابتزاز الفتاة بسنت خالد، التي توفت عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال، متأثرة بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجاء في البيان عدة نقاط مهمة منها، مباشرة التحقيقات فى واقعة ابتزاز الفتاة، وطلب التحريات الأمنية للشرطة حول الواقعة، فضلا عن انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان بسنت لبيان ملابسات وأسباب الوفاة.

يذكر أن النجمة إلهام شاهين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها وحضره عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا ومحمد منير وهانى شاكر وزوجته وأنغام وسميرة سعيد وريهام حجاج وشريف منير وخالد الصاوى وبوسى شلبى وآخرون.