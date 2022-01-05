شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: مش خايف من الموت وأهلا بيه فى أى وقت .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير لطفى لبيب إنه لايخاف من الموت نهائيا، وأنه يدرك جيدا أن العمر يتساقط مثل الأشجار فى فصل الخريف، معلقا:"كل شئ له نهاية، ولا اعتراض على الموت والشئ الوحيد الحقيقة فى حياتنا كلنا هو الموت وأنا متصالح مع نفسى وأهلا بيه فى أى وقت ويشرفنى".

وتابع لطفى لبيب خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365، أنه يشعر دائما أنه قدم ولو جزء بسيط فى المجتمع من خلال الأعمال التى قدمها فى الدراما أو السينما.

وعن تكرار أقاويل اعتزاله، قال لطفى لبيب ضاحكا:"أنا أعتزلت الأكشن لكن غير كده أنا بمثل مقدرش أستغنى عن التمثيل، ومقدرش أعتزل و مفيش ممثل في الدنيا بيعتزل، اعتزل ليه".

وعن بداياته الفنية، قال لبيب:"أنا فى البداية دخلت جامعة أسيوط كلية زراعة، وفى الأخر أكتشفت مينفعش أستمر هكذا وأول ما روحت الجامعة اشتغلت في فريق التمثيل بتاع الكلية، وعملنا مسرحية وكان رئيس الجامعة إسلام حزين وأصبح وزير الثقافة، واستدعانا نعرض فى الأوبرا وكل ده عملته وأنا فى سنة أولى وبعد كده قولت أنا هكمل فى فنون مسرحية".