شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة أحمد الفيشاوى تخرج عن صمتها برسالة مبهمة: حبل الكذب ينتهى حيث بدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت نادية الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، عن صمتها بعد إعلان طلاقهما منذ عدة أيام، حيث ظهرت فى إطلالة مختلفة، بعد عودتها لحياتها الطبيعية مرة أخرى، تاركة رسالة مُبهمة وهى أن حبل الكذب ينتهى حيث بدأ.

ونشرت نادية، عبر حسابها على انستجرام، صورة وهى تلتقط سيلفى أمام المرآة، صحبتها بتعليق: "اقصرها حبل الكذب.. ينتهى حيث بدأ".





وكانت نادية الكامل، أعلنت طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوى، حيث كشفت من خلال حسابها على انستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوى وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التى كانت تظهر بينهما طوال الوقت فى المناسبات العامة.

وكتبت ندى الكامل: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالى انا وزوجى احمد الفيشاوى، ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لى العيش معك حتى فى أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت نادية: "الرجاء عدم الخوض فى هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالى وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد انى كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكى ترتاح.. ولكنى أعتقد انك الآن سعيد من غيرى ولست تعيس، وأتمنى لنفسى أن أكون أيضا سعيدة، ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطانى ووهبنى كافه حقوقى الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر، سوف أحبك دائما يا صديقى وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لى ولم أقصر يوما".