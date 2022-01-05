موعد عرض الجزء الثالث من "عروس بيروت" على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة قودة:

أعلنت منصة "شاهد VIP" عن موعد عرض حلقات الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت" للنجمين التونسي ظافر العابدين، واللبنانية كارمن بصيبص.

ويبدأ عرض حلقات مسلسل "عروس بيروت 3" يوم الأحد 23 يناير الجاري، عبر منصة شاهد VIP، وفي اليوم التالي عبر قناة MBC4.

جدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت" تم عرض جزئين منه خلال عامي 2019 و2020، وتكون كل جزء من 85 حلقة، وشارك في بطولته ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي.

مسلسل "عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، تقلا شمعون، مرام علي، تأليف ميا إدة، إخراج فكرت قاضي.