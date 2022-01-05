من داخل العزل.. عبير صبري ترفض اعتزال داوود عبد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة عبير صبري عن حزنها الشديد لاعتزال المخرج داوود عبد السيد التمثيل.

ونشرت عبير صبري صورة لها من العزل الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت عبير على الصورة: "أنا بقالي 10 أيام كورونا ولسه فاضل أعراض زي الكحة وضربات القلب والنهجان، بس حبيت أخرج من عزلتي عشان أسجل حزني ورفضي لاعتزال استاذ داوود عبد السيد المخرج والمفكر اللي كان واحد من أكبر أحلامي إني أشتغل معاه، واللي اعتزاله يدل على أننا مش عارفين قيمة الأجود فنيا وإنسانيا".

وأضافت: "حزينة كمان على البنت الصغيرة اللي انتحرت بعد تلفيق صور ليها.. أنا حقيقي زعلانة.. ربنا يصلح أحوالنا ويشفيني ويشفي كل مريض".

و أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إصابتها وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا، في أواخر ديسمبر الماضي، وكتبت: "كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله، ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا".