ليفربول يغلق مركزه التدريبي بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن نادي ليفربول إغلاق مركزه التدريبي، الأربعاء، في أعقاب التفشي الأخير لفيروس كورونا بالفريق الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، بريميرليغ.

وأعلن النادي أن بيبين ليندرز، مساعد المدير الفني للفريق يورغن كلوب، والذي حل محله أثناء وجوده في العزل بسبب إصابته بكوفيد-19 أيضا، أصبح واحدا من “العديد من اللاعبين والإداريين”، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الجولة الأخيرة من الفحوص.

وبعد التشاور مع سلطات الصحة العامة، أغلق النادي مؤقتا مرافق تدريب الفريق الأول. كما ألغيت الحصة التدريبية يوم أمس الثلاثاء.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات ليفربول إلى طلب تأجيل مباراة الذهاب المقررة الخميس، ضد أرسنال في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية، في ظل الإصابات والغيابات بسبب كأس الأمم الأفريقية التي قللت أيضا من توفر اللاعبين.

بدورها، وافقت رابطة كرة القدم الإنكليزية، على طلب النادي لإعادة جدولة المباراة بسبب حالة التفشي، بحسب بيان نشر على موقع النادي الرسمي.

ونتيجة لذلك، ستقام مباراة الذهاب يوم الخميس المقبل 13 يناير الجاري، ومباراة العودة تكون في 20 يناير أيضا.

وشهدت إنكلترا معظم اضطرابات كرة القدم الأوروبية الناجمة عن فيروس كورونا، إذ أجلت 18 مباراة في البريميرليغ في الأسابيع الأخيرة.