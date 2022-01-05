عبير صبري : ” حبيت أخرج من عزلتي عشان أسجل حزني ورفضي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 06:57 مساءً - أعربت الفنانة ” عبير صبري ” عن رفضها لقرار المخرج ” داوود عبد السيد ” باعتزال الفن وحزنها على وفاة الفتاة الشابة ” بسنت خالد ” ضحية الابتزاز الالكتروني في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

حيث شاركت عبير صبري متابعيها بصورة لها في الظهور الأول لها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا والتي أشارت من خلالها إلى أنها لازالت تعاني من بعض أعراض الفيروس وبدت عليها ملامح التعب .

وكتبت عبير صبري في تعليقها على الصورة : ” أنا بقالي ١٠ أيام كورونا ولسه فاضل أعراض زي الكحة وضربات القلب والنهجان بس حبيت أخرج من عزلتي عشان أسجل حزني ورفضي ” .

وتابعت : ” لاعتزال أستاذ داوود عبد السيد المخرج والمفكر اللي كان واحد من أكبر أحلامي إني أشتغل معاه واللي اعتزاله يدل علي إننا مش عارفين قيمة الأجود فنيا وإنسانيا ” .

وأضافت عبير صبري : ” وحزني علي البنت الصغيرة اللي انتحرت بعد تلفيق صور ليها .. أنا حقيقي زعلانة .. ربنا يصلح أحوالنا ويشفيني ويشفي كل مريض ” .