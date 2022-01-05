أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد : ” أغرب عيد ميلاد في العزل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 06:57 مساءً - حرص الفنان ” أحمد فهمي ” على تهنئة زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” بعيد ميلادها الذي يوافق الخامس من يناير واصفا إياه بالأغرب نظرا لإصابتهما بفيروس كورونا وخضوعهما للعزل المنزلي .

ونشر أحمد فهمي صورة تجمعه بهنا الزاهد عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي .. معلش أغرب عيد ميلاد في العزل .. لما نخف نحتفل بيه تاني ” .

وردت هنا الزاهد على معايدة زوجها في تعليق لها قائلة : ” شكرا على كل حاجة ” .

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد أعلنت في منشور لها منذ يومين عن إصابتها وزوجها أحمد فهمي بفيروس كورونا فكتبت : ” أنا وأحمد إيجابي كورونا .. أي حد اتعامل معانا يطمن على نفسه ” .