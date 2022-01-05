“عمري ما طلبت جنيه من أختي”.. شقيق ياسمين عبد العزيز يُثير الجدل من جديد.. وأخوه الأكبر: الرد عليك خطأ في حقنا!! | تفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 06:57 مساءً - علّق شريف عبد العزيز الشقيق الأكبر للفنانة ياسمين عبد العزيز على تصريحات شقيقهما الثالث الممثل المصري وائل عبد العزيز، والتي أثار بها جدلًا واسعًا، حيث أوضح فيها أنه عندما يمر بأزمة مالية لا يلجأ لعائلته.

وقال شريف عبد العزيز ردًا على تصريحات شقيقه الصحفية خلال تعليق على “فيسبوك“: نفسي والله العظيم أرد عليك بس للأسف مجرد الرد عليك خطأ في حقنا، وحق نفسك قبل الغلط في كلامك.. بجد ربنا يهديك.

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وفي وقت سابق قال وائل عبد العزيز في تصريحات صحفية: بيعدي عليا أيام بنام فيها من غير عشاء، وأيام تانية بنام فيها مابكلش غير فول وطعمية، لكن عمري ما طلبت جنيه من أختي ياسمين عبد العزيز، ولما بامر بأزمة مالية باكلم أصحابي مش أهلي.

ياسمين عبد العزيز تتجاهل شقيقها “وائل عبد العزيز”

بعد عرض حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التى أطلّت بها لأول مرة بعد أزمـتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، تصدر شقيقها وائل عبد العزيز، تريند جوجل، وذلك لأن “ياسمين” ذكرت أن شقيقمها “شريف” وزوجها وابنتها كانوا معها دائما ولم يتركوها، وتجاهلت ذكره، ولم تمر سوى دقائق وقام “وائل” بنشر صورة له بجانب شقيقهما الثالث الذى حرصت على ذكره، قائلا إنه تم التقاطها في المستشفى.

وعلّق وائل عبدالعزيز على الصورة قائلا: “قاعدة فى المستشفى شهر كامل، المهم إنك قومتي بالسلامة واطمنت عليكي”، وذلك في إشارة لعتابه لها بأنها لم تذكره خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، وبعد مرور دقائق قام بحذف المنشور.

وائل عبدالعزيز يعلق على تجاهل شقيقته ياسمين: «أنا مش مستني اسمي يذكر»

وبعد حذف منشوره الأول، علّق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة المصرية يـاسمين عبدالعزيز على عدم ذكر اسمه في حلقتها مع الإعلامية مني الشاذلي في «برنامج معكم» والتي تعتبر الظهور الأول لها بعد شفائها.

وقال وائل في منشور آخر عبر حسابه «فيسبوك»: «انا مش مستني اسمي يُذكر في شيء فعلا وأنا طول عمري بعمل واجبي كأخ ولا مستني تقدير لأن ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجه بيني وبين ياسمين إحنا زي الفل».

وتابع: «أنا 17 سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صله القرابه بينا إلا مؤخرًا بعد نجاح مسلسل ليا في 2017 وهي إلى نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده انا مبسوط بشفاها جدًا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا.. أرجو من الناس عدم إثارة الفتن وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وانا اركز في شغلي لاني اهملت في حق نفسي».

“أزمة قديمة”

وكان الفنان وائـل عبدالعزيز قد أثار جدل كبير بتصريحاته ضد شقيقته والتأكيد على أن علاقتهما لازالت منقطعة بعد زواجها من أحمد العوضي، حيث أعاد نشر صورة كانت تجمعه بـ يـاسمين عبد العزيز العام الماضي عقب حصولها على أحد الجوائز وقبيل زواجها بفترة قصيرة، وذلك عبر حسابه الخاص على “فيسبـوك”.

ووقتها أرفق وائـل عبد العزيز صورته مع شقيقته بتعليق تمنى فيه أن المزيد من النجاح لكل منهما، فكتب: “ربنا يكرمنا في اللي جاي يا رب ويبعد عننا ولاد الحرام”، لكنه عندما أعاد نشر الصورة أرفقها بتعليق: “أكيد ماكنتش متوضي” ليلمح بأن أمنيته لم تتحقق وأنهما افترقا بسبب زواجها من العوضي.

لكن سرعان ما حذف وائل عبد العزيز التدوينة من حسابه ليتجنب حالة الانتقادات التي من الممكن أن يتلقاها بسبب تصريحاته التي يعتبرها البعض إهانة لشقيقته، بالرغم من صمتها هي وزوجها أحمد العوضي، وعدم الحديث عن وائل بشكل مباشر أو غير مباشر في وسائل الإعلام.

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