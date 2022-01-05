رسالة من محمد صلاح للمصريين.. “خليكوا في ظهرنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأربعاء، رسالة إلى الجمهور المصري قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.

وحث صلاح في رسالته الجمهور المصري على الوقوف خلف المنتخب في المهمة القادمة ببطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في الكاميرون بعد أيام قليلة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نيجيريا في مستهل مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، الثلاثاء المقبل، على أمل حصد اللقب الغائب منذ 12 عاماً.

ونشر صلاح على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” صورة له أثناء الاحتفال بإحدى أهدافه مع المنتخب المصري وكتب في تعليق عليها: “الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس، خليكوا في ظهرنا شجع مصر”.

ولاقت رسالة الفرعون المصري المحبوب العديد من الردود والتعليقات الإيجابية، وحرص اللاعب على إرسالها قبل الانضمام إلى تدريبات المنتخب المصري المتوقع الأربعاء بعد عودته من إنجلترا.