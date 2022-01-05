انتقادات وهجوم على مجلة الجرس بعد وصفها لسمية الألفي ب ” مقطوعة الثدي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:46 مساءً - أثارت مجلة الجرس اللبنانية حالة من الجدل وغضب عدد كبير من المتابعين بعد نشرها لخبر عن الفنان ” أحمد الفيشاوي ” استنكرت من خلاله بعض التصرفات التي قام بها في الفترة الأخيرة .

خاصة بعد إعلان إنفصاله عن زوجته ” نادية الكامل ” بالإضافة إلى خضوع والدته الفنانة ” سمية الألفي ” إلى عملية جراحية مؤخرا لاستئصال ورم في الثدي والغدد الليمفاوية .

وجاء خبر مجلة الجرس تحت عنوان (أحمد الفيشاوي يحتفل وسمية الألفي مقطوعة الثدي) وهو الأمر الذي انتقده المتابعون ووجهوا اتهامات للمجلة بالإساءة إلى مريضات سرطان الثدي وللفنانة سمية الألفي بوصفها بهذا الوصف .

فجاءت تعليقات بعض المتابعين مثل : ” بصراحة العنوان لا يمت للمهنية ولا للحرفية بصلة ” و ” عنوان الخبر أبشع من أفعال أحمد الفيشاوي ” و ” معقول هالعنوان البشع اتقوا الله ” .