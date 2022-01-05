كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:46 مساءً - حل المنتج اللبناني ” صادق الصباح ” ضيفا مع الإعلامية اللبنانية ” جيسيكا عازار ” في برنامجها 40 المذاع على قناة MTV .
وخلال اللقاء كشف صادق الصباح عن رغبته في تقديم السيرة الذاتية الخاصة برئيس الوزراء اللبناني الراحل ” رفيق الحريري ” في عمل فني وذلك في إجابته عن ما إذا كان يطمح لإنتاج مسلسل عن سيرة ذاتية لأحد الأشخاص .
ورشح صادق الصباح الفنان السوري ” تيم حسن ” لتجسيد شخصية رفيق الحريري مؤكدا على أنه الفنان الأكثر قدرة على تجسيدها مستشهدا بنجاحه في تجسيد شخصيّة ” الملك فاروق ” من قبل .
وتحدث المنتج صادق الصباح عن علاقته بالفنان تيم حسن واصفا إياها بالعلاقة التكاملية فقال : ” أبو ورد إنسان مثقف وعنده خبرة مهمة وعنده طريقة حلوة بالتعامل ومريح جدا وتيم بيستاهل مشاريع مختلفة ” .
ومن ناحية أخرى وجه تيم حسن رسالة مسجلة عبر الهواء إلى صادق الصباح أعرب من خلالها عن سعادته بمشواره وأعماله التي قدمها مع مؤسسة الصباح على مدار 8 سنوات على صعيد الدراما وقريبا بالسينما .
وأضاف تيم متحدثا عن صادق الصباح : ” بيتعامل مع مهنته باهتمام الهاوي وبحرص المحترف .. هو مستمع ممتاز لكل الآراء وبيتعامل بجدية مع كل تفاصيل العمل ” .
وتابع : ” على المستوى الشخصي صادق الصباح اللي بيعرفه عن قرب بيعرف إنه كسب رجال ما بيتلون صريح وصادق .. بتمنالك التوفيق من كل قلبي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صادق الصباح يرشح هذا الفنان لتجسيد شحصية رفيق الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.