كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:46 مساءً - طرح الموسيقار ” هاني مهنا ” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أغنية جديدة للفنانة التونسية الراحلة ” ذكرى ” بعد مرور 18 عاما على رحيلها .
وتحمل الأغنية إسم ” تبقى مين ” ولقبت بأغنية ذكرى المفقودة .. وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هاني مهنا .
وكشف هاني مهنا عن أنه لم يعد توزيع الأغنية لكنه أضاف بعض الكمنجات عليها .. وقرر طرحها بشكل جديد للجمهور المحب للفنانة الراحلة ذكرى .
يذكر أن آخر ألبومات ذكرى الغنائية كان ألبوم (يوم عليك) الذي طرح في عام 2003 وهو نفس العام الذي رحلت فيه عن عالمنا .. وتم تصوير أغنية “بحلم بلقاك” بعد وفاتها والتي كانت فكرته لإحياء ذكراها .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 18عاما على رحيلها .. طرح أغنية جديدة ل ” ذكرى “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.