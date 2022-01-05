شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تنعي أحمد الحجار:موسيقار ومطرب من طراز خاص وإبداعه لن يتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الموسيقار والمطرب أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، إثر أزمة قلبية، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة، قدم خلالها عشرات الألحان والأغاني الناجحة.



احمد الحجار



صفاء ابو السعود

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود في بيان صحفي، إن المطرب والموسيقار أحمد الحجار، موسيقار ومطرب من طراز خاص وإبداعه لن يتكرر، نجح في أن يصنع لنفسه مكان ومكانة خاصة في عالم الموسيقى والغناء، وترك خلال مشواره بصمة مهمة ستظل ملهمة لأجيال كثيرة.

جدير بالذكر أن الموسيقار والمطرب أحمد الحجار ولد عام ١٩٥٦، وبدأ مشواره الفني أثناء دراسته بالسنة الأولى بمعهد الموسيقى العربية من خلال تلحين أغنية "أعذريني" لشقيقه الفنان علي الحجار، وتوالت ألحانه لنجوم الطرب في التسعينيات منهم محمد فؤاد وأنغام وهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنوشكا، وقدم بصوته العديد من الأغاني، لكن كانت أغنية "عود" بداية شهرته الفنية كمطرب.

قدم أحمد الحجار الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية الشهيرة منها مسرحيات "رصاصة في القلب" بطولة علي الحجار وأنغام وأحمد رزق، و"خالتي صفية والدير" بطولة صابرين وصلاح رشوان، و"يمامة بيضا" بطولة فاطمة الكاشف ومحمود عزب، و"عيال تجنن" بطولة علي الحجار ونهلة سلامة وعلاء ولي الدين، و"اثنين في قفة" بطولة صلاح السعدني وسماح أنور، و"لعبة الحب والحنان" بطولة سوسن بدر وعلي الحجار وشيرين سيف النصر.

كما قدم الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من المسلسلات منها "مذكرات زوج" بطولة محمود ياسين وفردوس عبد الحميد، و"محاكمة الجيل" بطولة رغدة ومصطفى فهمي، و"كوم الدكة" بطولة محمود ياسين وعفاف شعيب.

وعلى صعيد الأفلام السينمائية قدم "الحجار" الموسيقى والألحان لأفلام شهيرة منها "الفأس في الرأس" بطولة عزت العلايلي وليلى علوي و"أمريكا شيكا بيكا" بطولة محمد فؤاد وشويكار، و"الفتى الشرير" بطولة نور الشريف ونورا وعلي الحجار.