شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى دورنان يصف 2021 بالأسوأ.. فقد والده ولم يقم له جنازة منذ 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع ديلي ميل أن النجم العالمي جيمي دورنان وصف عام 2021 بأنه العام الأسوأ في حياته، وذلك بسبب فقده والده إثر إصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى أن العائلة لم تقم جنازة منذ 10 أشهر.

توفي جيم دورنان، والد جيمي وهو الأستاذ الشهير وطبيب النساء والتوليد السابق ، عن عمر ناهز 73 عامًا في مارس 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا، وكشف جيمي دورنان أن فقدان والده جعل عام 2021 هو أسوأ عام في حياته والأكثر صعوبة ، مؤكدا أنه حاول التأقلم مع الأمر مع الثناء الذي يتلقاه بسبب مسلسل The Tourist، إلا أن رحيل والده أثر عليه بشكل كبير.

ما صعب الأمر علي جيمي، هو انه لم يرى والده لمدة 18 شهرًا قبل وفاته بسبب الإغلاق وجدول التصوير.

مسلسل The Tourist، يركز على رجل بريطاني (دورنان) يجد نفسه في المناطق النائية الأسترالية، حيث تلاحقه شاحنة ضخمة تحاول قتله، فى مطاردة ملحمية، ليستيقظ الرجل لاحقًا في المستشفى، متألمًا ، لكنه على قيد الحياة بطريقة ما، ألا أن سيكون فاقدا للذاكرة، مع شخصيات عديمة الرحمة من ماضيه تلاحقه، وبالتالي يبدأ الرجل بالبحث عن إجابات تدفعه عبر المناطق النائية الشاسعة التي لا ترحم.

تلعب ماكدونالد دورهيلين تشامبرز، شرطية المراقبة، و تلعب برون فرانكلين دور لوسي، النادلة التي اجتاحت رحلة الرجل للحصول على إجابات، واخيرا يلعب Weaving دور العميل Lachlan Rogers، أحد أكثر مفتشي المباحث المرموقين في أستراليا، والذي يقود الجريمة الكبرى لشرطة الولاية.