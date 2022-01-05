"شعرت باليتم الفني".. محمد صبحي يحيي ذكرى رحيل سعاد نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - بت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان محمد صبحي الذكرى الخامسة عشر على رحيل الفنانة سعاد نصر.

ونشر صبحي صورًا تجمعهما، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "اليوم ٥ يناير ذكرى وفاة سعاد نصر، شعرت بعد رحيلك باليُتم الفني والإنساني كما لو كان جناحي الثاني اتكسر يا سعاد".

أضاف: "رحلتي ولكن لن يرحل فنك ولا مواقفك الإنسانية أبداً، أتذكرك دائماً وأفتقدك كثيراً يا مايسة".

ورحلت سعاد نصر بعدما أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة، وفارقت الحياة في يناير 2007، تاركة خلفها مسلسلات وأفلام ومسرحيات قاربت 150 عملا.