هكذا نعت أصالة الفنان أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة السورية أصالة نصري، الفنان أحمد الحجار، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عاما.

ونشرت أصالة صورة الحجار، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "رحم الله الفنان الكبير أحمد الحجار وعزائي لأخيه الصديق الأستاذ علي الحجار وسائر أسرته.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية"عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.